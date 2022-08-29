"Открытый спектр любви": 3 знака зодиака закрутят новый страстный роман с 1 по 6 сентября

Астрологи определили знаки зодиака, которые накроет бурная волна страсти уже с 1 по 6 сентября. Новые романтические отношения сейчас смогут завести представители сразу трех созвездий, а уровень их обаяния значительно увеличится.
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