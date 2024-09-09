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Хинкл: США не разрешают удары ВСУ по России, потому что боятся последствий

Хинкл: США не разрешают удары ВСУ по России, потому что боятся последствий

США не дают Киеву разрешение на нанесение ударов вглубь России американским вооружением, так как боятся последствий полномасштабного конфликта с Россией, заявил американский журналист Джексон Хинкл на полях ВЭФ.

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