США не дают Киеву разрешение на нанесение ударов вглубь России американским вооружением, так как боятся последствий полномасштабного конфликта с Россией, заявил американский журналист Джексон Хинкл на полях ВЭФ.
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