КНР и РФ одержали победу по продвижению БРИКС в Азии

На этой неделе, когда президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цян завершали отдельные встречи в Юго-Восточной Азии, два партнера по экономическому блоку БРИКС увидели, что регион стремится присоединиться к группе, рассматриваемой как защита от институтов, возглавляемых Западом.