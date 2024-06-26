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КНР и РФ одержали победу по продвижению БРИКС в Азии

КНР и РФ одержали победу по продвижению БРИКС в Азии

На этой неделе, когда президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цян завершали отдельные встречи в Юго-Восточной Азии, два партнера по экономическому блоку БРИКС увидели, что регион стремится присоединиться к группе, рассматриваемой как защита от институтов, возглавляемых Западом.

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