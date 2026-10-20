© РИА Новости . Сергей Бобылев За то, что Украина в принципе возникла в качестве государства, украинцы должны на каждом перекрёстке поставить памятник Ленину, создавшему украинскую государственность почти в границах 1991 года, только без Крыма.
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Вариант. Но только после тщательной зачистки нациков! Как в аэропорту, все сообщения на телефонах, компьютерах, соцсетях. И нещадно депортировать врагов.
Вполне возможно что будет рассмотрен на встрече (если она состоится) "совместный проект под российским управлением", только это предполагает установить "протекторат" над территорией Украины (в каких-то границах), что проблематично и обременительно для бюджета РФ.
Обсудить какие гарантии исполнения могут дать США в случае принятия Украиной "внеблокового" статуса и проведения денацификации (демонтаж нацистской идеологии) - это реально, но потребует времени для реализации достигнутых договорённостей с чётко проработанной схемой воплощения их на практике.
Понятно, что бандеровский режим должен быть уничтожен. Украина - это русские земли, из этого и нужно исходить.