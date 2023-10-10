ХАМАС: среди заложников в плену есть русские с двойным гражданством

Среди пленников-израильтян есть обладатели и русского гражданства.Агентство Reuters со ссылкой на представителя ХАМАС сообщает, что среди израильских пленных присутствуют десятки людей, имеющих двойное гражданство.
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