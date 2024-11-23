Комнатное растение Микания (Mikania)

Быстрорастущее растения, которые в домашних условиях можно выращивать как ампельные. Внимание любителей растений в первую очередь привлекают красивые пальчатые листья с красноватой поверхностью листовой пластинки, украшенной пурпурными жилками, и густо опушенные стебли.