Комнатное растение Микания (Mikania)

Быстрорастущее растения, которые в домашних условиях можно выращивать как ампельные. Внимание любителей растений в первую очередь привлекают красивые пальчатые листья с красноватой поверхностью листовой пластинки, украшенной пурпурными жилками, и густо опушенные стебли.
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