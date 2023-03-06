Бумажные квитанции за ЖКУ могут уйти в прошлое

В России кватанции за ЖКУ могут стать электронными. Письмо с предложением о постепенном переходе на электронные платежки за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в Минстрой направил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.