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Бумажные квитанции за ЖКУ могут уйти в прошлое

Бумажные квитанции за ЖКУ могут уйти в прошлое

В России кватанции за ЖКУ могут стать электронными. Письмо с предложением о постепенном переходе на электронные платежки за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в Минстрой направил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

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