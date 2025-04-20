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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тизер хоррора «Он» про игрока в американский футбол

Продюсером фильма выступает Джордан Пил, автор «Прочь» и «Нет».  Лента расскажет о травмированном игроке в американский футбол, познакомившемся со своим кумиром, после чего начинают происходить непредвиденные последствия.

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