ФСБ задержала в Новороссийске подозреваемого в госизмене

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали 46-летнего жителя Новороссийска по подозрению в госизмене, участию и финансированию деятельности проукраинской экстремистской и террористической организации.
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