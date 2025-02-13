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ФСБ задержала в Новороссийске подозреваемого в госизмене

ФСБ задержала в Новороссийске подозреваемого в госизмене

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали 46-летнего жителя Новороссийска по подозрению в госизмене, участию и финансированию деятельности проукраинской экстремистской и террористической организации.

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