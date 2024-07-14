Теперь под запретом: 5 растений, которые нельзя выращивать дачникам

Владение дачным участком — это не только увлекательное занятие, но и ответственность перед законом. В текущем году список запрещенных растений был пополнен новыми находками, которые стоит избегать любому садоводу.
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