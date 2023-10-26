Бочкарёв: Подготовлен проект первого этапа продления «синей» линии метро в Гольяново

Станцию планируется строить открытым способом Проектная документация по сооружению стартового котлована для тоннелепроходки между станциями «Щёлковская» и «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро готова, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.