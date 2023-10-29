Что такое полная стоимость кредита и как она ограничивается? adminФинансовые эксперты рекомендуют:« Чтобы максимально адекватно оценить, стоит брать какой-то конкретный кредит или нет, крайне полезно рассчитать его полную стоимость».
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