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Спорт Уик-Энд

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Чемпион России в составе «Зенита» дебютирует за СКА рэпера Басты

Чемпион России в составе «Зенита» дебютирует за СКА рэпера Басты

Бывший нападающий нескольких клубов РПЛ Антон Заболотный дебютирует за СКА рэпера Басты против клуба FC ViBE в 1-м туре WINLINE Кубка Лиги.

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