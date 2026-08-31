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Царьград

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ГУ МВД России задержало школьника за "зацепинг" в московском метро

ГУ МВД России задержало школьника за "зацепинг" в московском метро

На станции метро "Марьино" в Москве полицейские задержали 14-летнего школьника, который рискнул встать на подножку уходящего поезда.

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