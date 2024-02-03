Парламент Норвегии: отказ от газа из России негативно сказался на климате

Отказ стран Евросоюза от закупок газа из России негативно сказался на климате и перенес энергетическую проблему из Европы в бедные страны, говорится в обращении депутата парламента Норвегии Мариуса Ариона Нильсена к министру энергетики страны Терье Аасланду.
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