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За рулем

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Как правильно подобрать вязкость моторного масла?

Как правильно подобрать вязкость моторного масла?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Можно ли заливать в двигатель автомобиля Лада Веста моторное масло с рабочей вязкостью 50?Ответ экспертаМихаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:– Можно, если температура окружающей среды превышает 45 ºС.

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