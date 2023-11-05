Как депутат ГД Бурляев предложил реорганизовать Министерство культуры

На открытии II Фестиваля советской культуры «СВД» депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Николай Бурляев выступил с заявлением о необходимости изменения Министерства культуры.
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