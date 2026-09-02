Трамп заявил о принудительной мобилизации на Украине

Дональд Трамп заявил, что знает о случаях насильственной мобилизации на Украине. В Кривом Роге обвинили сотрудников ТЦК в избиении, а в Житомирской области мужчина скончался через два дня после призыва.
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