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Росстат перечислил регионы РФ с низким и высоким уровнем безработицы

Росстат перечислил регионы РФ с низким и высоким уровнем безработицы

Самый низкий уровень безработицы в первые месяцы 2021 года был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе — 2,4%.

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Николай Овчинников
Без полной ликвидации безработицы наша экономика не поднимется. Безработица ведет к росту преступности. Необходимо срочно создавать рабочие места и ликвидировать безработицу. Безработица допустима только в Москве для ограничения роста населения Москвы.

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