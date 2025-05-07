Посол Украины поблагодарил Алиева за отказ ехать на парад Победы в Москву

V K

Может отослать Алиеву пару-другую тысяч его соплеменников, окопавшихся в России? А то вот в Питере, например, глава азербайджанской диаспоры - личный друг губернатора Беглова. Вся торговля овощами в городе в руках бакинского клана. Угадайте с трех раз, кто их крышует?