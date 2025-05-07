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Посол Украины поблагодарил Алиева за отказ ехать на парад Победы в Москву

Посол Украины поблагодарил Алиева за отказ ехать на парад Победы в Москву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото: president.az Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев поблагодарил президента Ильхама Алиева за отказ от поездки в Москву для участия в мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Комментарии
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V K
Может отослать Алиеву пару-другую тысяч его соплеменников, окопавшихся в России? А то вот в Питере, например, глава азербайджанской диаспоры - личный друг губернатора Беглова. Вся торговля овощами в городе в руках бакинского клана. Угадайте с трех раз, кто их крышует?
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14 час.
t
tolip
Азер есть азер,одним словом.
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13 час.
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