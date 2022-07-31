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Максим Егоров: Военно-морской флот всегда был и остается символом оборонной мощи России

Максим Егоров: Военно-морской флот всегда был и остается символом оборонной мощи России

Сегодня отмечается День Военно-морского флота России. Врио главы администрации области Максим Егоров поздравил военнослужащих ВМФ, ветеранов Вооруженных Сил и всех работников, чья деятельность связана с флотом, с Днем Военно-морского флота России.

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