Максим Егоров: Военно-морской флот всегда был и остается символом оборонной мощи России

Сегодня отмечается День Военно-морского флота России. Врио главы администрации области Максим Егоров поздравил военнослужащих ВМФ, ветеранов Вооруженных Сил и всех работников, чья деятельность связана с флотом, с Днем Военно-морского флота России.
Сегодня отмечается День Военно-морского флота России. Врио главы администрации области Максим Егоров поздравил военнослужащих ВМФ, ветеранов Вооруженных Сил и всех работников, чья деятельность связана с флотом, с Днем Военно-морского флота России.
Свежие комментарии