Первый день референдума стартовал в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях

Референдумы по вопросу вхождения в качестве субъектов в состав Российской Федерации стартовали в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области.