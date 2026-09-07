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3 развода, 2 детей и любовь на две страны: почему ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова отказалась от идеи «правильного брака»

3 развода, 2 детей и любовь на две страны: почему ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова отказалась от идеи «правильного брака»

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова за плечами имеет три развода и двоих детей, но строить очередные отношения по привычному сценарию больше не спешит.

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