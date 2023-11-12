Как алчность и жажда власти уничтожили золотой город Лугдун: Легендарная битва римских императоров

19 февраля 197 года нашей эры состоялось одно из самых грандиозных сражений в истории. Два прославленных военачальника, которые считали себя императорами, встретились, чтобы решить, кто из них будет в итоге править великой Римской империей.
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