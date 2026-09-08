Andrew Garfield as Sam Altman teases 'Pandora's Box' in 'Artificial'

Neon released the teaser trailer for "Artificial" on Tuesday. Andrew Garfield plays OpenAI co-founder Sam Altman in the Luca Guadagnino film.
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