Мытищинский рецидивист съел доказательства по делу во время допроса

Обвиняемый в организации деятельности экстремистской организации криминальный авторитет Мамука Чхапелия* съел доказательства по уголовному делу во время допроса в подмосковном СИЗО, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
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