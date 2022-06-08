Представитель разведки Украины попытался объяснить, в чём состояла «спецоперация» по выходу военнослужащих и боевиков с завода «Азовсталь»

На Украине представителей Главного управления разведки (ГУР) попросили прокомментировать, как продвигается «спецоперация» по возвращению украинских военнослужащих, ранее вышедших из подвалов мариупольского комбината «Азовсталь».
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