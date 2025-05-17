Адвокат: приговор по делу о взятках экс-генералу Шамарину вступил в силу

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Приговор осужденному на семь лет колонии строгого режима за получение особо крупной взятки бывшему начальнику главного управления связи Вооруженных сил РФ — замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Вадиму Шамарину вступил в законную силу.
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