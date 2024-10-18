Россия и Китай могут увеличить срок безвизового пребывания до 21 дня

Сейчас туристы из Китая могут воспользоваться единой электронной визой, которая дает право пребывать на территории РФ с гостевым или деловым визитом, а также в течение 16 суток можно пребывать для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.