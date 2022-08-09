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На Fox News раскритиковали Джалена Роуза за призыв отказаться от упоминания горы Рашмор и поддержку «неамериканского» стиля баскетбола

Телеведущий Fox News Тодд Пирро раскритиковал экс-игрока НБА, эксперта ESPN Джалена Роуза за призыв отказаться от упоминания горы Рашмор при составлении списков лучших спортсменов и деятелей культуры.

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