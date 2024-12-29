Криштиану Роналду: возможный переход в «Манчестер Сити» комментирует звезда

Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», намекнул на возможность перехода в «Манчестер Сити». Напомним, что за свою карьеру он стал лучшим бомбардиром в истории футбола и завоевал с национальной сборной чемпионат Европы и Лигу наций.