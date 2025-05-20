Дети чиновников — «мажоры» — обнажают моральный кризис власти

Новым главой Нууксенского муниципального района Вологодской области может стать депутат от СВО. Губернатор региона Георгий Филимонов пообещал, что, скорее всего, это будет ветеран боевых действий, отобранный регионом по программе «Герой Русского Севера», известной в регионе как «Героическая эпоха».
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