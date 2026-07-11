Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В США прекратили преследование сторонников Трампа за штурм Капитолия

В США прекратили преследование сторонников Трампа за штурм Капитолия

Суд в столичном округе Колумбия удовлетворил ходатайство министерства юстиции США о прекращении дела против сторонников президента США Дональда Трампа, штурмовавших здание Капитолия в 2021 году, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.

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