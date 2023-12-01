В поликлинике в 9-ом проезде Марьиной Рощи начался демонтаж старого фасада

В филиале №3 детской городской поликлиники №99 по адресу: 9-й проезд Марьиной Рощи 6, продолжается капитальный ремонт по Новому московскому стандарту поликлиник, в рамках которого начался демонтаж старого фасада.
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