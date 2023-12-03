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Минздрав: число уходящих врачей примерно равно приходящим, дефицит не вырастет

Минздрав: число уходящих врачей примерно равно приходящим, дефицит не вырастет

Заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова в рамках конгресса "Национальное здравоохранение" заявила, что количество уходящих из системы здравоохранения врачей примерно равно количеству приходящих, поэтому дефицит кадров не будет увеличиваться.

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