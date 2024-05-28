Бетонных укрытий в Белгороде прибавят вдвое

При этом губернатор озабочен их эффективным использованием учитывая дороговизну проекта. Вячеслав Гладков сообщил, что по просьбе жителей будут изготовлены еще 230 бетонных укрытий: «Дал задание главам правильно распределить этот ресурс, потому что это все-таки достаточно дорогостоящее оборудование» и уточнил, что ставить их нужно там, где наибольшая опасность.