В Юрьевце полицейскими задержан фигурант, подозреваемый в двух кражах наличных

Сотрудники отдела полиции № 9 города Юрьевец задержали подозреваемого в двух кражах сбережений Установлено, что 32-летней фигурант находился в гостях у 62-летнего знакомого, где они вместе распивали спиртные напитки.
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