Израильская компания разработала систему, которая может взламывать и брать под контроль дроны противника

Новые технологии ведения войны могут обернуться против тех, кто их использует. Израильская компания D-Fend Solutions разработала систему EnforceAir, способную взламывать вражеские беспилотники и перенаправлять их, заставляя атаковать собственные территории, пишет портал Interesting Engineering.
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