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Лукашенко договорился об остановке продвижения "Вагнера"

Лукашенко договорился об остановке продвижения "Вагнера"

ТАСС/Петр Ковалев Уладить ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер" помогла дипломатия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по собственной инициативе и по согласованию с Владимиром Путиным вышел на контакт с Евгением Пригожиным, которого знает десятки лет.

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