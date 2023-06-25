Лукашенко договорился об остановке продвижения "Вагнера"

ТАСС/Петр Ковалев Уладить ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер" помогла дипломатия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по собственной инициативе и по согласованию с Владимиром Путиным вышел на контакт с Евгением Пригожиным, которого знает десятки лет.