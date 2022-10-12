Царьград

4 942 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Брусенцов
    Украина часть Российской Федерации и должна быть в составе России как и Крым!Илон Маск под сле...
  • unencewale
    Тepмoбeльe нового поколения. Покупай по старой цене (1390 РУБ.) ----- http://redirect.sk/norfinВ Самаре мигрант-...
  • Лидия Курзаева
    За измену Родине надо расстреливать.В Белгородской об...

PERN: Обнаружена утечка на нефтепроводе “Дружба”, экспортирующем русскую нефть в Европу

PERN: Обнаружена утечка на нефтепроводе “Дружба”, экспортирующем русскую нефть в Европу

В Польше сообщили о разгерметизации нефтепровода “Дружба”. Об этом рассказал местный оператор PERN.   В частности, говорится, что накануне, во вторник, была обнаружена негерметичность трубопровода на одной из двух ниток западного участка газопровода.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх