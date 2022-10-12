PERN: Обнаружена утечка на нефтепроводе “Дружба”, экспортирующем русскую нефть в Европу

В Польше сообщили о разгерметизации нефтепровода “Дружба”. Об этом рассказал местный оператор PERN. В частности, говорится, что накануне, во вторник, была обнаружена негерметичность трубопровода на одной из двух ниток западного участка газопровода.
В Польше сообщили о разгерметизации нефтепровода “Дружба”. Об этом рассказал местный оператор PERN. В частности, говорится, что накануне, во вторник, была обнаружена негерметичность трубопровода на одной из двух ниток западного участка газопровода.
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