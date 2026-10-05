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Царьград

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Жители Германии осудили поездку Мерца на Украину в День единства

Жители Германии осудили поездку Мерца на Украину в День единства

Внеплановый визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев в День единства Германии вызвал волну возмущения среди жителей страны.

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Svetlana Kuzmina

Мерц в очередной раз расписался в том, что до нужд немецкого народа ему дела нет, ему больше дорога Украина, где можно пополнить свой карман за счёт немецких налогоплательщиков.