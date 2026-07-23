Смоленская Газета
ЗдоровьеКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленская Газета

1 подписчик

24 июля в Смоленске отключат холодную воду на улицах Шевченко, Соболева, Смольянинова, а также в деревне Новосельцы

24 июля в Смоленске отключат холодную воду на улицах Шевченко, Соболева, Смольянинова, а также в деревне Новосельцы

Администрация города Смоленска сообщает, что для проведения работ, связанных с переключением потребителей на новую водопроводную линию, будет отключено холодное водоснабжение 24 июля с 9 до 23 часов по следующим адресам: улица Шевченко дома №№87, 87а, 87а ст.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии