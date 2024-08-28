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ФБР не установило мотивов мужчины, стрелявшего в экс-президента США Трампа

ФБР не установило мотивов мужчины, стрелявшего в экс-президента США Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) до сих пор не установило мотивов покушения на экс-президента США Дональда Трампа и не обнаружило доказательств наличия соучастников или связи с иностранными государствами.

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