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Батыр-перемога 80-го уровня

Батыр-перемога 80-го уровня

Сейчас вам будет явлена в 2-х актах трагическая, но поучительная история из страны, победившей Наполеона, — из Казахстана! Трагедия называется “Отопление в декабре”! Акт 1.

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