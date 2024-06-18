Lucy Dickerson. Ну штааа.Окончен бал, погасли свечи, коммюнике (для непосвящённых - ни к чему не обязывающая, чисто информативная бумажка, уведомляющая широкую публику о содержании разговоров на саммите, никакой легальной силы не имеющая) подписано (правда, далеко не всеми, а кое-кто из тех, кто всё-таки подписали, потом свои подписи отозвали - наверное, мелкий шрифт прочитали, остолбенели и передумали), можно расходиться.
Итог двухдневных посиделок в Швейцарии - договорились дальше договариваться
Комментарии
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АндрейБорков
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11 час.
ninikooo Митусова
Сборище идиотов…
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11 час.
VG
Vasily Golov
Чего добился Зеленский от подобного шабаша и итоговым коммюнике?Стоит Дата ,стоит подпись Зеленского,президента Украина и еще 87подписей представителей разных государств.Легитимность подтверждена.Он признанный президент.Без выборов. Что будет потом его уже не волнует.Он будет выступать потом от имени народа Украины.Надо смотреть не верх обуви,а подошву.Она изнашивается.Мы рассматриваем как шабаш,а Зеленский в качестве легимитимности должности своей.
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10 час.
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