Китай запустил спутник для определения солености океана

Китай успешно запустил свой первый спутник для определения солености океана. Об этом сообщает ТАСС. Ракета CZ-4B с космическим аппаратом Haiyang-4-01 стартовала с космодрома Тайюань сегодня, 14 ноября, в 01:42 по московскому времени.