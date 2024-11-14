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Китай запустил спутник для определения солености океана

Китай запустил спутник для определения солености океана

Китай успешно запустил свой первый спутник для определения солености океана. Об этом сообщает ТАСС. Ракета CZ-4B с космическим аппаратом Haiyang-4-01 стартовала с космодрома Тайюань сегодня, 14 ноября, в 01:42 по московскому времени.

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