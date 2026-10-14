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Победительницу конкурса "Народный участковый" задержали по делу о взятке

Победительницу конкурса "Народный участковый" задержали по делу о взятке

В Туле под стражу отправили заместителя начальника отдела участковых полиции. Ее обвиняют в получении взятки в размере 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судов Тульской области.

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