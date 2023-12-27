Гособвинение запросило девять лет и 10 месяцев колонии для экс-прокурора Новосибирской области

Владимира Фалилеева судят за получение взяток в размере около 11 млн рублей.Для бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева гособвинение запросило девять лет и 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии строго режима.
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