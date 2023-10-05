Ранее хоккеист выступал за различные клубы КХЛ, среди которых "Лада" (Тольятти), "Спартак" (Москва), "Сибирь" (Новосибирск), "Амур" (Хабаровск) Опытный нападающий пополнил состав хоккейного клуба "Динамо-Алтай".
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