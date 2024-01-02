Второй шлем Медведева, новые чемпионы в РПЛ и КХЛ, бой Бивол — Бетербиев: главные интриги российского спорта в 2024-м

В 2024 году Даниил Медведев постарается повторить успех трёхлетней давности и выиграть второй турнир Большого шлема в карьере, а Ислам Махачев — первым из россиян завоевать титулы UFC в двух весовых категориях.
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